Пленный рассказал, как бойцы ВСУ в гражданской одежде прятались в подвале в ДНР

По его словам, в условиях густого тумана они воспользовались возможностью и направились в безопасное место — Димитрове. Там они сняли военную форму, нашли гражданскую одежду в разрушенных квартирах, собрали всё снаряжение (рюкзаки, оружие) в одном месте и укрылись в подвале.
Беляков уточнил, что был призван в армию в начале 2024 года через территориальный центр комплектования (ТЦК). После двухнедельной службы в районе Красноармейска его направили в 38-ю отдельную бригаду ВСУ. Он отметил, что их позиции были полностью уничтожены.
«Страшно, потому что всё взрывается, птицы летают, миномёты стреляют. И быть там невозможно было», — приводит пресс-служба Минобороны России слова Белякова.
По его словам, военные ВСУ «стараются кучковаться» и при первой возможности сдаваться в плен.
Ранее сообщалось, что при отступлении из центра Константиновки подразделения ВСУ оставляли военную технику и тяжелораненых бойцов. Российские военнослужащие расширили контроль над константиновским направлением и укрепили позиции с юго-востока и юга населённого пункта.
