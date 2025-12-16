Ричмонд
Пленный рассказал, как бойцы ВСУ в гражданской одежде прятались в подвале в ДНР

Российские войска взяли в плен военнослужащего ВСУ Александра Белякова в Димитрове (украинское название — Мирноград). Он рассказал, что после того, как их позиции были уничтожены, он и его сослуживцы скрывались от россиян, переодевшись в гражданскую одежду.

По его словам, в условиях густого тумана они воспользовались возможностью и направились в безопасное место — Димитрове. Там они сняли военную форму, нашли гражданскую одежду в разрушенных квартирах, собрали всё снаряжение (рюкзаки, оружие) в одном месте и укрылись в подвале.

Беляков уточнил, что был призван в армию в начале 2024 года через территориальный центр комплектования (ТЦК). После двухнедельной службы в районе Красноармейска его направили в 38-ю отдельную бригаду ВСУ. Он отметил, что их позиции были полностью уничтожены.

«Страшно, потому что всё взрывается, птицы летают, миномёты стреляют. И быть там невозможно было», — приводит пресс-служба Минобороны России слова Белякова.

По его словам, военные ВСУ «стараются кучковаться» и при первой возможности сдаваться в плен.

Ранее сообщалось, что при отступлении из центра Константиновки подразделения ВСУ оставляли военную технику и тяжелораненых бойцов. Российские военнослужащие расширили контроль над константиновским направлением и укрепили позиции с юго-востока и юга населённого пункта.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

