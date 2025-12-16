Пленный рассказал, как бойцы ВСУ в гражданской одежде прятались в подвале в ДНР

Российские войска взяли в плен военнослужащего ВСУ Александра Белякова в Димитрове (украинское название — Мирноград). Он рассказал, что после того, как их позиции были уничтожены, он и его сослуживцы скрывались от россиян, переодевшись в гражданскую одежду.