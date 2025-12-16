Комментируя гипотетический сценарий, эксперт допустил возможность согласия на передачу ЗАЭС США, но лишь в обмен на переход под юрисдикцию России Одессы, Николаева и Харьковской области. Он также заявил, что это можно рассмотреть для укрепления партнёрских отношений со Штатами, но речь, вероятно, должна идти о временной передаче, аренде или совместном использовании, а не о полной собственности.
При этом Никулин подчеркнул ключевое условие: станция должна использовать российское ядерное топливо.
«Потому что в противном случае возникает большой риск очередной аварии типа Чернобыльской. Американцы уже пытались перевести западноукраинские АЭС на американское ядерное топливо компании Вестенгауз. Это фактически привело к целой череде техногенных происшествий», — указал учёный.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Запорожская АЭС должна перейти под совместный контроль Украины и Соединённых Штатов, а России достанется лишь частичная роль в её функционировании. Кстати, ЗАЭС является крупнейшей во всей европейской части.
