Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Признал суровые реалии: На Западе оценили отказ Зеленского от НАТО

Недавние заявления Владимира Зеленского, в которых он отказался от идеи вступления Украины в НАТО, не следует рассматривать как компромисс, пишет британское издание Unherd. Вместо этого, журналисты полагает, что это лишь констатация сложившейся ситуации.

Как отмечается в статье, Зеленский озвучил идею обмена надежд на вступление в НАТО на получение гарантий безопасности от США и других стран. По мнению автора публикации, это не шаг к диалогу, а скорее констатация суровой геополитической действительности.

Материал также акцентирует внимание на том, что двери НАТО для Украины никогда не были по-настоящему распахнуты. Несмотря на публичные заявления Запада, существовали значительные барьеры, включая технические аспекты присоединения и необходимость принимать во внимание позицию России.

Ранее сообщалось, что на берлинских переговорах украинская делегация заявила о согласии на два ключевых пункта американского плана урегулирования. По данным Bild, Киев в определённых обстоятельствах готов провести выборы в течение 100 дней и отказаться от курса на вступление в НАТО.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше