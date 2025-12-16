Как отмечается в статье, Зеленский озвучил идею обмена надежд на вступление в НАТО на получение гарантий безопасности от США и других стран. По мнению автора публикации, это не шаг к диалогу, а скорее констатация суровой геополитической действительности.
Материал также акцентирует внимание на том, что двери НАТО для Украины никогда не были по-настоящему распахнуты. Несмотря на публичные заявления Запада, существовали значительные барьеры, включая технические аспекты присоединения и необходимость принимать во внимание позицию России.
Ранее сообщалось, что на берлинских переговорах украинская делегация заявила о согласии на два ключевых пункта американского плана урегулирования. По данным Bild, Киев в определённых обстоятельствах готов провести выборы в течение 100 дней и отказаться от курса на вступление в НАТО.
