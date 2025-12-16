Орпо связал рекордную безработицу и спад экономики Финляндии с Россией

По словам главы правительства, финская экономика сейчас находится в «очень плохом состоянии», а общественная атмосфера в стране остается напряженной. При этом Орпо не привел конкретных примеров того, каким образом Россия могла повлиять на экономические показатели Финляндии.
Ранее премьер признавал, что темпы экономического роста не соответствуют ожиданиям властей. В качестве причин он называл закрытие границы с Россией, сокращение торговли и прекращение импорта из РФ.
На фоне ухудшения макроэкономических показателей Еврокомиссия начала процедуру усиленного контроля за бюджетом Финляндии из-за превышения допустимого уровня дефицита. В октябре безработица в стране достигла рекордных 10,3%.
Финское правительство также согласовало дополнительные меры экономии на сумму 1 млрд евро сверх уже проведенных сокращений за последние два года. Власти повысили ставку НДС до 25,5%, урезали социальные выплаты и сократили ряд субсидий.
Ранее российская сторона неоднократно заявляла, что не представляет угрозы для Финляндии, а также указывала на рост военной активности НАТО у своих западных границ.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.