По его словам, для ликвидации цели была применена комплексная огневая работа. В ней были синхронизированы действия артиллерийских подразделений, операторов ударных дронов и специалистов войск беспилотных систем.
«Также слаженными действиями расчётов войск беспилотных систем, ударных дронов и артиллерии поражена группа колумбийских наёмников», — сказал Шаров.
Как уточнил военный, поражённая группа состояла из наёмников, прибывших из Колумбии.
Согласно сообщению начальника пресс-центра группировки войск «Запад» Леонида Шарова, 16 декабря все районы города Купянск Харьковской области перешли под контроль Вооружённых сил РФ. Он также отметил, что подразделения группировки «Запад» продолжают нести службу и выполнять поставленные задачи в зоне проведения специальной военной операции. Управление городом Купянск осуществляет 6-я общевойсковая армия.
