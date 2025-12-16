Ричмонд
В Совфеде высказались о возможном размещении войск НАТО на территории Украины

В Совете Федерации выступили против возможного размещения на Украине многонационального военного контингента. Об этом заявил в интервью «Ленте.ру» председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин.

Он подчеркнул, что Россия будет возражать против такой инициативы, поскольку рассматривает подобные силы как фактическое присутствие войск НАТО.

«Звучит это, как, иносказательно, присутствие войск НАТО на территории Украины, против чего, естественно, мы будем возражать. Размещение национальных сил на территории Украины — это звучит одиозно и неприемлемо», — указал Карасин.

Он добавил, что прописать завуалированно размещение войск НАТО на территории Украины не удастся, поскольку в этом вопросе важна сама суть, а не её «обёртка».

Ранее британский премьер Кир Стармер заявил, что «коалиция желающих» готова отправить свои войска на Украину в случае, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня. Кроме того, союзники Киева продолжат снабжать его деньгами и оружием.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше