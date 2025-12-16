В Совфеде высказались о возможном размещении войск НАТО на территории Украины

Он подчеркнул, что Россия будет возражать против такой инициативы, поскольку рассматривает подобные силы как фактическое присутствие войск НАТО.
«Звучит это, как, иносказательно, присутствие войск НАТО на территории Украины, против чего, естественно, мы будем возражать. Размещение национальных сил на территории Украины — это звучит одиозно и неприемлемо», — указал Карасин.
Он добавил, что прописать завуалированно размещение войск НАТО на территории Украины не удастся, поскольку в этом вопросе важна сама суть, а не её «обёртка».
Ранее британский премьер Кир Стармер заявил, что «коалиция желающих» готова отправить свои войска на Украину в случае, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня. Кроме того, союзники Киева продолжат снабжать его деньгами и оружием.
