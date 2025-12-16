Итальянский политик ранее заявил, что если Наполеону I Бонапарту и Адольфу Гитлеру не удалось подчинить Россию, то нынешним руководителям Европы это также не под силу. В своём высказывании он назвал конкретных представителей, а именно главу дипломатической службы ЕС Каю Каллас, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера Германии Фридриха Мерца. Представитель дипломатического ведомства публично поддержала слова итальянского вице-премьера.
«Сравнение точное, вывод бесспорный», — написала она в своём телеграм-канале.
Напомним, что вице-премьер Италии Маттео Сальвини на днях выступил заявлением. Он отметил, что экономике Европы за четыре года антироссийские санкции нанесли больше ущерба, чем экономике РФ. Политик раскритиковал все 19 введённых пакетов ограничений, отметив, что они привели к резкому росту цен на энергоносители в его стране. Он заявил, что эти меры поставили на колени экономики стран Европейского союза. Сальвини также выразил скептицизм относительно идеи перевооружения Европы и продолжения поставок оружия.
