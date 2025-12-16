Напомним, что вице-премьер Италии Маттео Сальвини на днях выступил заявлением. Он отметил, что экономике Европы за четыре года антироссийские санкции нанесли больше ущерба, чем экономике РФ. Политик раскритиковал все 19 введённых пакетов ограничений, отметив, что они привели к резкому росту цен на энергоносители в его стране. Он заявил, что эти меры поставили на колени экономики стран Европейского союза. Сальвини также выразил скептицизм относительно идеи перевооружения Европы и продолжения поставок оружия.