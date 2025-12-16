Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Вывод бесспорный»: Захарова поддержала Сальвини, сравнившего лидеров ЕС с Гитлером и Наполеоном

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова согласилась с утверждением вице-премьера Италии о невозможности поставить Россию на колени. Такое мнение она высказала в ответ на заявление Маттео Сальвини, который сравнил современных лидеров ЕС с историческими завоевателями.

Источник: Life.ru

Итальянский политик ранее заявил, что если Наполеону I Бонапарту и Адольфу Гитлеру не удалось подчинить Россию, то нынешним руководителям Европы это также не под силу. В своём высказывании он назвал конкретных представителей, а именно главу дипломатической службы ЕС Каю Каллас, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера Германии Фридриха Мерца. Представитель дипломатического ведомства публично поддержала слова итальянского вице-премьера.

«Сравнение точное, вывод бесспорный», — написала она в своём телеграм-канале.

Напомним, что вице-премьер Италии Маттео Сальвини на днях выступил заявлением. Он отметил, что экономике Европы за четыре года антироссийские санкции нанесли больше ущерба, чем экономике РФ. Политик раскритиковал все 19 введённых пакетов ограничений, отметив, что они привели к резкому росту цен на энергоносители в его стране. Он заявил, что эти меры поставили на колени экономики стран Европейского союза. Сальвини также выразил скептицизм относительно идеи перевооружения Европы и продолжения поставок оружия.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше