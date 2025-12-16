Обычный день в цирке: В Раде нардепы подрались из-за требования уволить Сырского

Нардепы Безуглая и Тарута подрались из-за требования уволить Сырского. Видео © Telegram / Марьяна Безуглая.
Конфликт начался после того, как Безуглая заблокировала трибуну Рады, разместив на ней плакаты. На них содержались требования об отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и проведении реформы в армии. Впоследствии Безуглая опубликовала видеозапись инцидента, где она вступила в конфликт с Тарутой. В момент исполнения государственного гимна Украины Тарута пытался снять плакаты с трибуны.
А ранее Безуглая обвинила Зеленского во лжи о ситуации на Купянском направлении. Нардеп отметила, что ложь экс-комика не является «осознанной информационной операцией», но на основе этой недостоверной информации принимаются серьёзные решения.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.