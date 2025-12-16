В Киеве заявили, что Европа определилась с решением по войскам на Украине

«Не раскрывая подробностей, скажу, что да: европейские лидеры, которые участвуют в формате “коалиции желающих” — а там есть формат так называемой мультифункциональной группы “Украина” — это собственно то, о чем мы говорим: размещение сил поддержки. Так вот, европейская сторона определилась с конкретикой», — заявил Жовква.
Напомним, что ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял о завершении разработки планов по размещению войск на украинской территории, в случае если будет достигнуто прекращение огня. Он отметил, что в рамках коалиции состоялся политический процесс с лидерами стран, а также аналогичная работа была проведена с военными ведомствами.
