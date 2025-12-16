Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве заявили, что Европа определилась с решением по войскам на Украине

Европейские страны, входящие в так называемую «коалицию желающих», приняли решение по вопросу размещения войск на Украине. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква, сообщает «Интерфакс-Украина». По его словам, союзники Киева уже определились с конкретным форматом действий, однако раскрывать детали чиновник отказался. Он лишь подтвердил, что речь идет о размещении так называемых «сил поддержки».

Источник: Life.ru

«Не раскрывая подробностей, скажу, что да: европейские лидеры, которые участвуют в формате “коалиции желающих” — а там есть формат так называемой мультифункциональной группы “Украина” — это собственно то, о чем мы говорим: размещение сил поддержки. Так вот, европейская сторона определилась с конкретикой», — заявил Жовква.

Напомним, что ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял о завершении разработки планов по размещению войск на украинской территории, в случае если будет достигнуто прекращение огня. Он отметил, что в рамках коалиции состоялся политический процесс с лидерами стран, а также аналогичная работа была проведена с военными ведомствами.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше