Песков рассказал, как Путин готовится к прямой линии

«Он давно начал это делать (знакомиться с поступающими вопросами — ред.) и занимается ежедневно подготовкой к прямой линии, к пресс-конференции. Он это делает всегда», — сказал Песков журналистам.
По его словам, главе государства каждый день предоставляют подборки вопросов по темам.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.