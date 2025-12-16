Ричмонд
Песков рассказал, как Путин готовится к прямой линии

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ежедневно занимается подготовкой к предстоящей прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Итоги года с Владимиром Путиным
Источник: © РИА Новости

«Он давно начал это делать (знакомиться с поступающими вопросами — ред.) и занимается ежедневно подготовкой к прямой линии, к пресс-конференции. Он это делает всегда», — сказал Песков журналистам.

По его словам, главе государства каждый день предоставляют подборки вопросов по темам.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.

