Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Писториус: ФРГ направила Украине две системы ПВО Patriot и комплекс Iris-T

Германия выделила дополнительно 200 млн долларов на закупку вооружений для Киева по программе Purl.

Источник: Аргументы и факты

Германия передала Вооруженным силам Украины два зенитных ракетных комплекса Patriot и еще один комплекс Iris-T, пишет газета Corriere della Sera со ссылкой на главу Минобороны ФРГ Бориса Писториуса.

Об этом министр сообщил на открытии заседания Контактной группы по обороне Украины. Писториус также рассказал, что в 2026 году Германия готовится направить Киеву крупную партию ракет AIM-9 Sidewinder из своих арсеналов для усиления противовоздушной обороны.

Глава Минобороны также сообщил, что ФРГ направила дополнительные 200 млн долларов на закупку критически важных вооружений и боеприпасов через механизм НАТО по программе Purl, который предусматривает покупку оружия для Украины у США.

Ранее независимый военный и геополитический аналитик Драго Боснич сообщил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot, считающиеся ключевым элементом противовоздушной обороны Украины и важнейшим активом НАТО, превратились в лёгкую цель для ВС РФ.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше