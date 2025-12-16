Писториус: ФРГ направила Украине две системы ПВО Patriot и комплекс Iris-T

Германия передала Вооруженным силам Украины два зенитных ракетных комплекса Patriot и еще один комплекс Iris-T, пишет газета Corriere della Sera со ссылкой на главу Минобороны ФРГ Бориса Писториуса.
Об этом министр сообщил на открытии заседания Контактной группы по обороне Украины. Писториус также рассказал, что в 2026 году Германия готовится направить Киеву крупную партию ракет AIM-9 Sidewinder из своих арсеналов для усиления противовоздушной обороны.
Глава Минобороны также сообщил, что ФРГ направила дополнительные 200 млн долларов на закупку критически важных вооружений и боеприпасов через механизм НАТО по программе Purl, который предусматривает покупку оружия для Украины у США.
Ранее независимый военный и геополитический аналитик Драго Боснич сообщил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot, считающиеся ключевым элементом противовоздушной обороны Украины и важнейшим активом НАТО, превратились в лёгкую цель для ВС РФ.