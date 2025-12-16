Туск пожаловался на игнорирование со стороны президента Польши

Ранее сообщалось, что Дональд Туск, подводя итоги переговоров в Берлине, заявлял о возможной роли территориального вопроса в будущем мирном соглашении по Украине. По его словам, представители США допускают, что территориальные уступки могут рассматриваться как элемент договорённостей в обмен на гарантии безопасности, при этом подчёркивая, что окончательное решение должно оставаться за Киевом. Туск отмечал, что такой подход Вашингтона разделяют не все европейские партнёры.