Туск пожаловался на игнорирование со стороны президента Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск пожаловался журналистам, что президент страны Кароль Навроцкий на протяжении нескольких недель игнорирует его попытки выйти на контакт и не отвечает на телефонные звонки.
«Я предпринял попытки тесного сотрудничества с президентом, в том числе по вопросам внешней политики, но уже много недель нет никакой реакции, включая отсутствие ответов на телефонные звонки», — заявил глава польского правительства. Туск отметил, что ранее подобного поведения со стороны президента не наблюдалось.
По словам премьера, сложившаяся ситуация ставит под угрозу конституционное сотрудничество между органами власти. Он обвинил окружение Навроцкого в попытках поставить под сомнение авторитет правительства Польши и действия страны на международной арене, что, по его оценке, негативно отражается на национальных интересах.
Президент и премьер-министр Польши находятся в политической оппозиции друг к другу: Туск возглавляет правящую коалицию «Гражданская платформа», тогда как Навроцкий был выдвинут силами партии «Право и справедливость».
Ранее сообщалось, что Дональд Туск, подводя итоги переговоров в Берлине, заявлял о возможной роли территориального вопроса в будущем мирном соглашении по Украине. По его словам, представители США допускают, что территориальные уступки могут рассматриваться как элемент договорённостей в обмен на гарантии безопасности, при этом подчёркивая, что окончательное решение должно оставаться за Киевом. Туск отмечал, что такой подход Вашингтона разделяют не все европейские партнёры.