«Много недель нет реакции»: Премьер Польши пожаловался, что президент не берёт от него трубки

До этого Навроцкий не игнорировал премьера, однако теперь, по мнению Туска, такое поведение ставит под угрозу сотрудничество и нарушает конституционные обязанности. Премьер также отметил, что действия окружения президента подрывают авторитет правительства и страны на международной арене.