«Много недель нет реакции»: Премьер Польши пожаловался, что президент не берёт от него трубки

«Я предпринял, и это очень легко доказать, попытки тесного сотрудничества с президентом, если речь идёт о внешней политике, но много-много недель нет никакой реакции, включая отсутствие ответов на телефонные звонки», — заявил Туск журналистам.
До этого Навроцкий не игнорировал премьера, однако теперь, по мнению Туска, такое поведение ставит под угрозу сотрудничество и нарушает конституционные обязанности. Премьер также отметил, что действия окружения президента подрывают авторитет правительства и страны на международной арене.
Ранее Life.ru сообщал, что Польша отказалась участвовать в возможной многонациональной военной миссии на Украине. Дональд Туск подтвердил, что Варшава не рассматривает направление своих военнослужащих в состав многонациональных сил.
