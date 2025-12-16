Ричмонд
«Много недель нет реакции»: Премьер Польши пожаловался, что президент не берёт от него трубки

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что президент Кароль Навроцкий перестал отвечать на его звонки. По его словам, попытки тесного сотрудничества по внешней политике остаются без реакции уже несколько недель.

Источник: Life.ru

«Я предпринял, и это очень легко доказать, попытки тесного сотрудничества с президентом, если речь идёт о внешней политике, но много-много недель нет никакой реакции, включая отсутствие ответов на телефонные звонки», — заявил Туск журналистам.

До этого Навроцкий не игнорировал премьера, однако теперь, по мнению Туска, такое поведение ставит под угрозу сотрудничество и нарушает конституционные обязанности. Премьер также отметил, что действия окружения президента подрывают авторитет правительства и страны на международной арене.

Ранее Life.ru сообщал, что Польша отказалась участвовать в возможной многонациональной военной миссии на Украине. Дональд Туск подтвердил, что Варшава не рассматривает направление своих военнослужащих в состав многонациональных сил.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

