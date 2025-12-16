СВР: Британия пытается продавить решение ЕС об изъятии активов России

«Сейчас мы находимся на этапе, когда наши коллеги в Бельгии испытывают сильное давление с разных сторон. Чем быстрее мы придем к общеевропейскому решению, тем быстрее это давление снимется, поскольку тогда это будет решение Европы, а значит, если кто-то будет им недоволен, он сможет обратиться в суд против ЕС», — сказала Каллас.