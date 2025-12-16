Ричмонд
Депутат Ханданян заявил, что Армения не планирует вступить в НАТО

Депутат Саргис Ханданян заявил, что присутствия НАТО в Армении не может быть.

Источник: Аргументы и факты

Армения не планирует стать членом НАТО, заявил председатель постоянного комитета по иностранным делам Национального собрания страны Саргис Ханданян, пишет Armenpress.

«Присутствия НАТО в Армении не может быть, потому что у Армении нет амбиций вступить в НАТО», — отметил Саргис Ханданян.

При этом он добавил, что у Еревана есть определенная структура сотрудничества с Североатлантическим альянсом. Однако она не предполагает физического присутствия НАТО в стране.

Ранее появилась информация, что США разработали документ, согласно которому исключается дальнейшее расширение НАТО и перспектива вступления Украины в альянс.

