Экс-глава МИД Австрии оценила возможные сроки подписания мира между Россией и Украиной

Мирный договор между Россией и Украиной вряд ли удастся подготовить в течение двух-трех месяцев. Такое мнение выразила экс-министр иностранных дел Австрии и руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль в интервью ТАСС.
«Сомневаюсь, что за ближайшие три месяца удастся продвинуть переговоры до такой степени, чтобы договор был действительно согласован, и все необходимые вопросы были решены на основе консенсуса», — сказала бывший министр.
Кнайсль добавила, что существующий на данный момент проект скорее представляет собой повестку дня с перечисленными темами, без конкретных деталей реализации. Она отметила, что подпись Владимира Зеленского «по самым разным причинам не может иметь большого веса».
Ранее KP.RU писал, что Россия готова к переговорам с Украиной, однако в нынешних условиях это юридически невозможно. Президент Владимир Путин отметил, что Москва заинтересована в соглашении, но любые решения должны быть признаны международным сообществом.