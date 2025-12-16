В ООН заявили о семи зафиксированных случаях казни российских пленных на Украине

Тюрк заявил, что власти Украины также должны обеспечить защиту пленных российских военнослужащих от пыток и жестокого обращения. Он рассказал, что с середины ноября ООН удалось провести беседы со 127 российскими военнослужащими, которые содержались в плену на Украине. Половина из них, согласно заявлению представителя организации, сообщили о жестоком обращении и пытках со стороны киевского режима в местах транзита до определения в места содержания под стражей.