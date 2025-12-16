Ричмонд
В ООН заявили о семи зафиксированных случаях казни российских пленных на Украине

В ООН призвали власти Украины обеспечить защиту российских пленных от пыток и жестокого обращения.

Источник: Комсомольская правда

Представители ООН зафиксировали семь случаев убийства российских пленных на территории Украины, по трем из них в настоящий момент проводится расследование. Об этом заявил заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

«Моя команда также зафиксировала четыре случая казни российских пленных украинскими вооруженными силами, и мы рассматриваем достоверные заявления о трех дополнительных инцидентах», — подчеркнул он в ходе межсессионного заседания Совета ООН по правам человека.

Виновные в нарушениях прав человека, по словам комиссара, должны быть привлечены к ответственности за содеянное.

Тюрк заявил, что власти Украины также должны обеспечить защиту пленных российских военнослужащих от пыток и жестокого обращения. Он рассказал, что с середины ноября ООН удалось провести беседы со 127 российскими военнослужащими, которые содержались в плену на Украине. Половина из них, согласно заявлению представителя организации, сообщили о жестоком обращении и пытках со стороны киевского режима в местах транзита до определения в места содержания под стражей.

Ранее KP.RU сообщал, что факты пыток российских пленных украинскими боевиками были признаны в ООН лишь в конце 2024 года. С начала боевых действий МИД России направлял требования к международным организациям, призывая принять меры по факту жестокого обращения. Однако долгое время они оставались без реакции.

