Захарова сообщила о росте числа отказов в визах россиянам в странах ЕС

Он отметила, что в странах ЕС наблюдается постоянный рост числа визовых отказов, сокращаются сроки пребывания по туристическим визам, а некоторые европейские государства полностью остановили их выдачу. Кроме того, с ноября 2025 года к уже существующим ограничениям добавилось решение Еврокомиссии прекратить оформление многократных шенгенских виз для россиян.