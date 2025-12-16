Захарова сообщила о росте числа отказов в визах россиянам в странах ЕС

Количество отказов в визах для граждан России в странах Евросоюза продолжает расти. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя открытие визовых центров Кипра в России.
По её словам, косметические попытки улучшить ситуацию не приведут к результатам, пока Европейский Союз не прекратит свою антироссийскую политику, включая дискриминационный подход, направленный на последовательное ужесточение условий въезда россиян на территорию ЕС.
Он отметила, что в странах ЕС наблюдается постоянный рост числа визовых отказов, сокращаются сроки пребывания по туристическим визам, а некоторые европейские государства полностью остановили их выдачу. Кроме того, с ноября 2025 года к уже существующим ограничениям добавилось решение Еврокомиссии прекратить оформление многократных шенгенских виз для россиян.
Захарова добавила, что решение Кипра и других стран ЕС открыть визовые центры в России, несмотря на конфронтационную политику, подчеркивает осознание Европы масштабов экономических потерь от прекращения туристического потока.
Дипломат подчеркнула, что в отличие от стран ЕС, Россия не вводит ответные запретительные меры против обычных европейцев.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа поручила сотрудникам консульских служб рассматривать такие заболевания, как ожирение, рак, диабет и сердечно-сосудистые заболевания, в качестве оснований для отказа в выдаче американских виз иностранным гражданам.