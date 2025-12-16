Песков заявил, что Россия не получала никаких сигналов по итогам переговоров по Украине

14 декабря в Берлине состоялась встреча американской и украинской делегаций. С американской стороны в переговорах участвовал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер, а с украинской — Владимир Зеленский, секретарь Совбеза Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил с кратким приветственным словом, после чего покинул переговорную площадку. Встреча продлилась около пяти часов. На следующий день состоялся второй раунд переговоров. По данным СМИ, он продлился два часа. Неназванный представитель американской администрации сообщил агентству Reuters, что на переговорах удалось решить 90% вопросов между Россией и Украиной, но еще есть некоторые темы, «которые необходимо уладить».-0-