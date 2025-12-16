Песков заявил, что Россия не получала никаких сигналов по итогам переговоров по Украине

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская сторона не получала никаких сигналов по состоявшимся переговорам США и Украины об урегулировании украинского кризиса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает газета «Известия».
«Надо сначала ознакомиться с тем, что будет выработано в результате тех переговоров, которые ведут американцы с украинцами при участии европейцев», — добавил он, отвечая на вопрос, когда можно ждать следующий раунд переговоров.
Песков также скептически отнесся к роли европейцев в этих переговорах. По его словам, их участие в плане достижения приемлемого результата переговоров «ничего хорошего не сулит».
Ранее Песков заявил, что Россия хочет установить прочный мир в Украине, указав, что позиция Москвы по урегулированию конфликта является понятной и последовательной.
14 декабря в Берлине состоялась встреча американской и украинской делегаций. С американской стороны в переговорах участвовал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер, а с украинской — Владимир Зеленский, секретарь Совбеза Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил с кратким приветственным словом, после чего покинул переговорную площадку. Встреча продлилась около пяти часов. На следующий день состоялся второй раунд переговоров. По данным СМИ, он продлился два часа. Неназванный представитель американской администрации сообщил агентству Reuters, что на переговорах удалось решить 90% вопросов между Россией и Украиной, но еще есть некоторые темы, «которые необходимо уладить».-0-