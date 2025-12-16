«На прямую линию не обращались»: Песков шуткой ответил на вопрос о размещении войск ЕС на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков шуткой ответил на вопрос журналистов о размещении европейских войск на территории Украины. Как сообщил политик, от так называемой «коалиции желающих» не поступало прямых обращений на предстоящую «Прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Коалиция желающих» на прямую линию не обращалась", — иронично ответил Песков, комментируя очередное заявление европейских чиновников о готовности к размещению войск на Украине.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что члены «коалиции желающих» подготовили план по развертыванию войск на украинской территории.
Как заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Россия ни при каких обстоятельствах не согласится на размещение западных войск на Украине. При этом дипломат подчеркнул, что Москва открыта к обсуждению возможных вариантов решений.