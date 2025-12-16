Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«На прямую линию не обращались»: Песков шуткой ответил на вопрос о размещении войск ЕС на Украине

Песков пошутил в ответ на вопрос о размещении войск ЕС на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков шуткой ответил на вопрос журналистов о размещении европейских войск на территории Украины. Как сообщил политик, от так называемой «коалиции желающих» не поступало прямых обращений на предстоящую «Прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Коалиция желающих» на прямую линию не обращалась", — иронично ответил Песков, комментируя очередное заявление европейских чиновников о готовности к размещению войск на Украине.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что члены «коалиции желающих» подготовили план по развертыванию войск на украинской территории.

Как заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Россия ни при каких обстоятельствах не согласится на размещение западных войск на Украине. При этом дипломат подчеркнул, что Москва открыта к обсуждению возможных вариантов решений.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше