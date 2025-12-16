Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков шуткой ответил на планы коалиции по размещению войск на Украине

Дмитрий Песков с иронией отреагировал на вопрос журналистов о планах «коалиции желающих» по размещению своих войск на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил с юмором на вопрос журналистов о намерениях «коалиции желающих» разместить свои войска на Украине. Видео с ответом Пескова было опубликовано в Telegram-канале «Вести».

В ответ на просьбу прокомментировать заявления европейских политиков по этому поводу он сказал, что «коалиция желающих» на прямую линию не обращалась.

Ранее британский премьер-министр Кир Стармер сообщил, что руководители и военные ведомства стран, входящих в так называемую «коалицию желающих», завершили разработку планов по размещению войск на Украине в случае достижения соглашения о прекращении огня.

По словам премьера, эти планы включают, в частности, развертывание наземных сил.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше