Песков шуткой ответил на планы коалиции по размещению войск на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил с юмором на вопрос журналистов о намерениях «коалиции желающих» разместить свои войска на Украине. Видео с ответом Пескова было опубликовано в Telegram-канале «Вести».
В ответ на просьбу прокомментировать заявления европейских политиков по этому поводу он сказал, что «коалиция желающих» на прямую линию не обращалась.
Ранее британский премьер-министр Кир Стармер сообщил, что руководители и военные ведомства стран, входящих в так называемую «коалицию желающих», завершили разработку планов по размещению войск на Украине в случае достижения соглашения о прекращении огня.
По словам премьера, эти планы включают, в частности, развертывание наземных сил.