Правительство Чехии отказалось от участия в миграционном пакте ЕС

Правительство Чехии, назначенное президентом 15 декабря, отказалось принимать участие в миграционном пакте Евросоюза, сообщил премьер-министр страны Андрей Бабиш.
«Правительство на сегодняшнем заседании отвергло миграционный пакт ЕС», — привело агентство ČTK слова главы чешского кабмина.
В статье со ссылкой на постановление кабмина, говорится, что в проекте программного заявления, который планируется вынести на утверждение Палатой депутатов парламента Чехии, также говорится о необходимости выработки новых законодательных норм по регулированию миграции и предоставлению убежища.
Кабмин также отверг квоты по распределению беженцев между странами Европейского союза и выступил за полный отказ принимать нелегальных мигрантов.
«Правительство отвергло Пакт о миграции и предоставлении убежища в ЕС в его нынешнем виде и будет активно добиваться его ужесточения», — говорится в документе.
Ранее Бабиш заявил, что Прага не станет брать на себя никаких гарантий по финансированию Украины.
Отметим, глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт намерен сформировать с Чехией и Словакией альянс стран, которые разделяют взгляды на внешнюю политику и украинский вопрос.