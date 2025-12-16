Ричмонд
Правительство Чехии отказалось от участия в миграционном пакте ЕС

Кабмин выступил за полный отказ от приема нелегальных мигрантов.

Источник: Аргументы и факты

Правительство Чехии, назначенное президентом 15 декабря, отказалось принимать участие в миграционном пакте Евросоюза, сообщил премьер-министр страны Андрей Бабиш.

«Правительство на сегодняшнем заседании отвергло миграционный пакт ЕС», — привело агентство ČTK слова главы чешского кабмина.

В статье со ссылкой на постановление кабмина, говорится, что в проекте программного заявления, который планируется вынести на утверждение Палатой депутатов парламента Чехии, также говорится о необходимости выработки новых законодательных норм по регулированию миграции и предоставлению убежища.

Кабмин также отверг квоты по распределению беженцев между странами Европейского союза и выступил за полный отказ принимать нелегальных мигрантов.

«Правительство отвергло Пакт о миграции и предоставлении убежища в ЕС в его нынешнем виде и будет активно добиваться его ужесточения», — говорится в документе.

Ранее Бабиш заявил, что Прага не станет брать на себя никаких гарантий по финансированию Украины.

Отметим, глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт намерен сформировать с Чехией и Словакией альянс стран, которые разделяют взгляды на внешнюю политику и украинский вопрос.

