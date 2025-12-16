Залужный заявил о риске серьёзного конфликта между гражданами Украины

Бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины, ныне посол страны в Великобритании Валерий Залужный заявил, что возвращение военных после завершения конфликта может привести к серьёзной внутренней дестабилизации и рискам гражданского противостояния. Об этом он сообщил, выступая на форуме, посвящённом статусу участников боевых действий в «послевоенной Украине».
По словам Залужного, люди с боевым опытом могут оказаться в крайне уязвимом положении, если столкнутся с резким снижением доходов, отсутствием работы и жилья, а также невозможностью реализовать себя в обществе и семье. «Оказавшись в таких условиях, люди с оружием и боевым опытом становятся уязвимыми перед провокациями и соблазном лёгких денег», — отметил он.
Экс-главком подчеркнул, что подобная ситуация несёт угрозу росту преступности и опасности на улицах, а в более широком смысле — политической дестабилизации и рискам для национальной безопасности Украины. По его оценке, возвращение около миллиона военнослужащих станет «новым вызовом как для государства, так и для гражданского общества».
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял о невозможности проведения полноценных выборов в нынешних условиях. По его словам, реальная избирательная кампания невозможна в ситуации, когда потенциальные политические лидеры находятся в заключении или вынуждены покинуть страну. Азаров также критически высказывался о возможных претендентах на пост президента, включая Валерия Залужного и премьер-министра Юлию Свириденко, выразив сомнение в их политической состоятельности.