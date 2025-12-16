Залужный заявил о риске серьёзного конфликта между гражданами Украины

По словам Залужного, люди с боевым опытом могут оказаться в крайне уязвимом положении, если столкнутся с резким снижением доходов, отсутствием работы и жилья, а также невозможностью реализовать себя в обществе и семье. «Оказавшись в таких условиях, люди с оружием и боевым опытом становятся уязвимыми перед провокациями и соблазном лёгких денег», — отметил он.