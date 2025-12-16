Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр обороны Германии анонсировал поставку мощного оружия Киеву в 2026 году

Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил о намерении Германии передать Украине в 2026 году управляемые ракеты класса «воздух-воздух» Sidewinder из резервов бундесвера. Он также подтвердил, что уже поставлены две системы ПВО Patriot и девятая система IRIS-T. Об этом министр рассказал во время пресс-конференции в формате «Рамштайн».

Источник: Life.ru

Ранее в Минобороны ФРГ заявляли, что две системы Patriot будут переданы Киеву поэтапно: сначала пусковые установки, а остальные компоненты — в течение следующих нескольких месяцев.

Россия неоднократно заявляла, что поставки западного оружия Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, препятствуют его урегулированию и делают такие грузы законной военной целью. В Москве подчёркивают, что наращивание военной помощи Киеву лишь усугубляет ситуацию и не способствует мирным переговорам.

Ранее мы писали, что издание Politico раскритиковало канцлера Германии Фридриха Мерца в его стремлении утвердить ФРГ в качестве лидирующей силы в Европейском союзе. Журнал отмечает, что, хотя европейские лидеры в целом положительно восприняли готовность Мерца взять на себя более ответственную роль, его методы вызывают вопросы.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше