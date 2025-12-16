Министр обороны Германии анонсировал поставку мощного оружия Киеву в 2026 году

Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил о намерении Германии передать Украине в 2026 году управляемые ракеты класса «воздух-воздух» Sidewinder из резервов бундесвера. Он также подтвердил, что уже поставлены две системы ПВО Patriot и девятая система IRIS-T. Об этом министр рассказал во время пресс-конференции в формате «Рамштайн».