Ранее в Минобороны ФРГ заявляли, что две системы Patriot будут переданы Киеву поэтапно: сначала пусковые установки, а остальные компоненты — в течение следующих нескольких месяцев.
Россия неоднократно заявляла, что поставки западного оружия Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, препятствуют его урегулированию и делают такие грузы законной военной целью. В Москве подчёркивают, что наращивание военной помощи Киеву лишь усугубляет ситуацию и не способствует мирным переговорам.
Ранее мы писали, что издание Politico раскритиковало канцлера Германии Фридриха Мерца в его стремлении утвердить ФРГ в качестве лидирующей силы в Европейском союзе. Журнал отмечает, что, хотя европейские лидеры в целом положительно восприняли готовность Мерца взять на себя более ответственную роль, его методы вызывают вопросы.
