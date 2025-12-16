Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Переводчики дважды перепутали РФ и Украину в ходе визита Зеленского в Гаагу

Переводчица заявила на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, что Европе необходимо «продолжить давить на Украину».

Источник: Аргументы и факты

Переводчики дважды перепутали Россию и Украину, когда переводили высказывания премьер-министра Нидерландов Дика Схофа, это произошло в ходе визита Владимира Зеленского в Гаагу 16 декабря, пишет РИА Новости.

«Надо, чтобы Россия компенсировала России все убытки», — заявила переводчица на заседании международной комиссии, когда переводила слова Дика Схофа.

Впоследствии другая преводчица во время речи Дика Схофа на пресс-конференции с Владимиром Зеленским оговорилась и заявила, что Европе и Нидерландам необходимо «продолжить давить на Украину».

Ранее сообщалось, что переводчица оговорилась и назвала военных НАТО, а также ЕС «трупами». В оригинале речь шла о войсках.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше