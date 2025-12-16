Переводчики дважды перепутали Россию и Украину, когда переводили высказывания премьер-министра Нидерландов Дика Схофа, это произошло в ходе визита Владимира Зеленского в Гаагу 16 декабря, пишет РИА Новости.
«Надо, чтобы Россия компенсировала России все убытки», — заявила переводчица на заседании международной комиссии, когда переводила слова Дика Схофа.
Впоследствии другая преводчица во время речи Дика Схофа на пресс-конференции с Владимиром Зеленским оговорилась и заявила, что Европе и Нидерландам необходимо «продолжить давить на Украину».
