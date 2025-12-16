Стало известно о возможном обвинении Зеленского со стороны ФБР в краже $10 млрд

По версии депутата, Зеленскому предложили вариант «мягкого выхода»: уход от власти и переезд во Францию под личные гарантии президента Эмманюэля Макрона. В противном случае, как заявляет Дубинский, ФБР готово предъявить официальные обвинения. Он также утверждает, что глава СНБО Рустем Умеров якобы уже ознакомлен с проектами соответствующих документов.