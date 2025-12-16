Ричмонд
Стало известно о возможном обвинении Зеленского со стороны ФБР в краже $10 млрд

Депутат Верховной рады Александр Дубинский утверждает, что представители США во время недавних переговоров выдвинули Владимиру Зеленскому жёсткий ультиматум. По его словам, американская сторона якобы поставила вопрос ребром: либо уход с поста президента, либо официальные обвинения со стороны ФБР.

Источник: Life.ru

«По моей информации, общий уровень претензий американцев по краже финансовой помощи США к Зеленскому и его шайке — 10 миллиардов долларов», — написал Дубинский в соцсетях.

По версии депутата, Зеленскому предложили вариант «мягкого выхода»: уход от власти и переезд во Францию под личные гарантии президента Эмманюэля Макрона. В противном случае, как заявляет Дубинский, ФБР готово предъявить официальные обвинения. Он также утверждает, что глава СНБО Рустем Умеров якобы уже ознакомлен с проектами соответствующих документов.

Ранее Зеленский заявлял о возможной встрече с представителями США в ближайшее время. По его словам, встреча может состояться на американской территории после того, как Вашингтон проведёт предварительные консультации с российской стороной.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

