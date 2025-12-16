«По моей информации, общий уровень претензий американцев по краже финансовой помощи США к Зеленскому и его шайке — 10 миллиардов долларов», — написал Дубинский в соцсетях.
По версии депутата, Зеленскому предложили вариант «мягкого выхода»: уход от власти и переезд во Францию под личные гарантии президента Эмманюэля Макрона. В противном случае, как заявляет Дубинский, ФБР готово предъявить официальные обвинения. Он также утверждает, что глава СНБО Рустем Умеров якобы уже ознакомлен с проектами соответствующих документов.
Ранее Зеленский заявлял о возможной встрече с представителями США в ближайшее время. По его словам, встреча может состояться на американской территории после того, как Вашингтон проведёт предварительные консультации с российской стороной.
