Решение приговорить Виктора Януковича к 15 годам тюрьмы вступило в силу

Решение киевского суда заочно приговорить бывшего лидера Украины Виктора Януковича к 15 годам тюрьмы по обвинению в «организации незаконной переправки через госграницу и подстрекательстве к дезертирству» вступило в силу. Об этом сообщил офис генерального прокурора Украины.
Согласно информации, размещенной в Telegram-канале офиса, Киевский апелляционный суд отверг апелляции адвокатов. Изначально приговор Януковичу был вынесен Подольским районным судом Киева 28 апреля. Апелляционная инстанция оставила это решение неизменным, после чего оно вступило в законную силу.
В рамках этого же дела суд заочно приговорил к 10 годам лишения свободы Константина Кобзаря, экс-заместителя начальника управления государственной охраны Украины, руководившего службой безопасности президента. В офисе генпрокурора подтвердили, что решение в отношении Кобзаря также вступило в силу.
После смены власти на Украине в начале 2014 года Янукович, его телохранители и практически все члены кабинета министров были вынуждены срочно покинуть территорию страны. Данный эпизод украинские следственные органы квалифицировали как «дезертирство».
Янукович занимал президентский пост с 2010 по 2014 год. В 2019 году киевский суд заочно приговорил его к 13 годам тюрьмы по обвинению в государственной измене. Помимо этого, его обвиняли в государственной измене по другому делу, касающемуся подписания в 2010 году соглашения с Россией о продолжении пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе.