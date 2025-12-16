Решение приговорить Виктора Януковича к 15 годам тюрьмы вступило в силу

Янукович занимал президентский пост с 2010 по 2014 год. В 2019 году киевский суд заочно приговорил его к 13 годам тюрьмы по обвинению в государственной измене. Помимо этого, его обвиняли в государственной измене по другому делу, касающемуся подписания в 2010 году соглашения с Россией о продолжении пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе.