Крупная акция протеста против сокращения социальных расходов проходит в Вене

Организаторы акции объясняют причину протеста тем, что проект бюджета, рассматриваемый городскими властями, предполагает сокращение социальных расходов, тогда как финансирование ряда инфраструктурных инициатив, в том числе вызывающих вопросы с экологической точки зрения, остаются без изменений. Они также предупреждают, что в будущем власти могут включать в бюджет дополнительные меры экономии в связи с действием в стране европейского пакта стабильности, предусматривающего нормативы по дефициту бюджета.