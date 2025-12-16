Крупная акция протеста против сокращения социальных расходов проходит в Вене

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В австрийской столице проходит акция протеста против проекта бюджета Вены, предусматривающего сокращение мер социальной поддержки населения, сообщает ТАСС.
Участниками акции стали сотни людей. С трибуны раздаются лозунги наподобие «Деньги — образованию, а не оружию!», «Забастовка в школе и на фабрике — наш ответ на вашу политику!».
Организаторы акции объясняют причину протеста тем, что проект бюджета, рассматриваемый городскими властями, предполагает сокращение социальных расходов, тогда как финансирование ряда инфраструктурных инициатив, в том числе вызывающих вопросы с экологической точки зрения, остаются без изменений. Они также предупреждают, что в будущем власти могут включать в бюджет дополнительные меры экономии в связи с действием в стране европейского пакта стабильности, предусматривающего нормативы по дефициту бюджета.
В качестве альтернативы организаторы акции предлагают наращивать доходную часть бюджета, в том числе за счет введения сбора за пустующее жилье, дополнительного налога на спекулятивные сделки с землей, а также платного въезда в город для нерезидентов.
Проект городского бюджета будет рассмотрен 17 декабря. -0-