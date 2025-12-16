Ричмонд
Крупная акция протеста против сокращения социальных расходов проходит в Вене

Участниками акции стали сотни людей. С трибуны раздаются лозунги наподобие «Деньги — образованию, а не оружию!», «Забастовка в школе и на фабрике — наш ответ на вашу политику!».

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В австрийской столице проходит акция протеста против проекта бюджета Вены, предусматривающего сокращение мер социальной поддержки населения, сообщает ТАСС.

Организаторы акции объясняют причину протеста тем, что проект бюджета, рассматриваемый городскими властями, предполагает сокращение социальных расходов, тогда как финансирование ряда инфраструктурных инициатив, в том числе вызывающих вопросы с экологической точки зрения, остаются без изменений. Они также предупреждают, что в будущем власти могут включать в бюджет дополнительные меры экономии в связи с действием в стране европейского пакта стабильности, предусматривающего нормативы по дефициту бюджета.

В качестве альтернативы организаторы акции предлагают наращивать доходную часть бюджета, в том числе за счет введения сбора за пустующее жилье, дополнительного налога на спекулятивные сделки с землей, а также платного въезда в город для нерезидентов.

Проект городского бюджета будет рассмотрен 17 декабря. -0-