Переводчики с английского и нидерландского языков дважды перепутали Россию и Украину во время визита главы киевского режима Владимира Зеленского в Гаагу, переводя заявления премьер-министра Нидерландов Дика Схофа на украинский язык.
«Надо, чтобы Россия компенсировала России все убытки», — допустила ошибку переводчица, цитируя слова Схофа о возмещении ущерба Украине в ходе заседания международной комиссии.
Позднее вторая переводчица допустила оговорку о том, что Европа должна продолжить «давление на Украину», цитируя премьера Нидерландов на пресс-конференции с Зеленским.
Подобные казусы неоднократно случались и среди западных чиновников, не прибегающих к помощи переводчиков. Так, во время одного из выступлений бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг случайно допустил оговорку. В своей речи он перепутал Россию и Украину, призвал европейцев отказаться от поддержки Киева.