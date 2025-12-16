Ричмонд
Переводчики дважды перепутали Россию и Украину в ходе визита Зеленского в Гаагу

Переводчица на украинский язык допустила оговорку о том, что Европа должна продолжить давление на Украину, а не Россию.

Источник: Комсомольская правда

Переводчики с английского и нидерландского языков дважды перепутали Россию и Украину во время визита главы киевского режима Владимира Зеленского в Гаагу, переводя заявления премьер-министра Нидерландов Дика Схофа на украинский язык.

«Надо, чтобы Россия компенсировала России все убытки», — допустила ошибку переводчица, цитируя слова Схофа о возмещении ущерба Украине в ходе заседания международной комиссии.

Позднее вторая переводчица допустила оговорку о том, что Европа должна продолжить «давление на Украину», цитируя премьера Нидерландов на пресс-конференции с Зеленским.

Подобные казусы неоднократно случались и среди западных чиновников, не прибегающих к помощи переводчиков. Так, во время одного из выступлений бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг случайно допустил оговорку. В своей речи он перепутал Россию и Украину, призвал европейцев отказаться от поддержки Киева.

