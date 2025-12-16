Песков шуткой ответил на планы «коалиции желающих» по размещению войск на Украине

«Коалиция желающих», в которую входят страны, готовые предоставлять Киеву военную, финансовую, гуманитарную или иную помощь, не обращалась на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным касательно планов разместить войска на территории Украины. Об этом во вторник, 16 декабря, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
— «Коалиция желающих» на прямую линию не обращалась, — передает слова пресс-секретаря главы российского государства Telegram-канал «Вести».
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «коалиция желающих» завершила подготовку планов по размещению войск на Украине в случае прекращения огня. По словам главы правительства, эти положения были сформулированы на встрече в Женеве, а позже дорабатывались на переговорах в Ирландии и США.
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что «коалиция желающих» завершила работу над гарантиями безопасности для Киева и намеревается в ближайшие дни обсудить это с США.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Великобритания, Германия и Франция хотят разместить свои войска на территории Украины. Он добавил, что с Россией в этом отношении проблем быть не должно.