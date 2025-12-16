Трамп анонсировал выступление в Белом доме на необъявленную тему

«Дорогие соотечественники! Завтра вечером, в 21:00 по восточному времени, я выступлю с обращением к нации в прямом эфире из Белого дома. С нетерпением жду встречи с вами. Это был замечательный год для нашей страны, но лучшее ещё впереди», — отметил американский лидер.
Ранее Трамп заявил, что урегулирование украинского конфликта сейчас ближе, чем когда-либо. Республиканец поделился этим мнением во время выступления в Белом доме, отметив, что переговоры идут хорошо, но призвал сохранять осторожность.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.