Трамп анонсировал выступление в Белом доме на необъявленную тему

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп запланировал выступление перед нацией, которое состоится в Белом доме в среду в 21:00 по восточному времени (в четверг в 5:00 по московскому времени). Информация об этом была опубликована главой государства в его социальной сети Truth Social.

«Дорогие соотечественники! Завтра вечером, в 21:00 по восточному времени, я выступлю с обращением к нации в прямом эфире из Белого дома. С нетерпением жду встречи с вами. Это был замечательный год для нашей страны, но лучшее ещё впереди», — отметил американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что урегулирование украинского конфликта сейчас ближе, чем когда-либо. Республиканец поделился этим мнением во время выступления в Белом доме, отметив, что переговоры идут хорошо, но призвал сохранять осторожность.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

