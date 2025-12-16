Песков: журналисты из недружественных стран смогут задать вопрос Путину

Как сообщалось ранее, «Прямая линия» с президентом РФ состоится 19 декабря в полдень. Число направленных на нее обращений превысило 1,3 млн, что в администрации президента признали рекордным. По оценке экспертов, столь массовое участие обусловлено двумя ключевыми факторами: значительным общественным вниманием к фигуре президента и внедрением дополнительных онлайн-платформ для сбора вопросов. Кроме этого, в Кремле также раскрыли принцип работы Владимира Путина с обращениями на «Прямой линии» уточнив, что президент РФ с помощью обращений понимает настроения граждан.