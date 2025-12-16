Ричмонд
В Польше заявили о планах свернуть помощь беженцам из Украины

«Президент Кароль Навроцкий ясно дал понять: никаких больше бессрочных продлений особых условий для военных беженцев из Украины. Необходимо отменить сегодня те положения, которые были необходимы, когда в Польшу начала прибывать волна беженцев», — написал он в соцсети X.

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Польши готовится отменить закон о помощи украинским беженцам. Об этом заявил глава кабинета президента Польши Павел Шефернакер, сообщает радио RMF24.

Как указывает RMF24, польское правительство постепенно сворачивает помощь украинцам. Так, в его законодательную повестку входит законопроект, предусматривающий поэтапную отмену положений закона об оказании помощи украинским беженцам. В документе, подготовленном Министерством внутренних дел и администрации, говорится, что с 4 марта 2026 года к гражданам Украины будут применяться те же правила, что и к другим иностранцам, проживающим в Польше. В ведомстве отметили, что продолжение действия закона со специальными положениями может создать риск неравного обращения с иностранцами. В то же время правовая защита, связанная с законностью их пребывания в Польше, будет обеспечена до 4 марта 2027 года.

Министерство внутренних дел и администрации предполагает, что законопроект будет принят в этом году.

После начала конфликта в Украине Польша приняла специальный закон, позволяющий ускорить регистрацию украинских беженцев и обеспечить им доступ к государственным услугам. -0-

