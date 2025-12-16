В Польше заявили о планах свернуть помощь беженцам из Украины

Как указывает RMF24, польское правительство постепенно сворачивает помощь украинцам. Так, в его законодательную повестку входит законопроект, предусматривающий поэтапную отмену положений закона об оказании помощи украинским беженцам. В документе, подготовленном Министерством внутренних дел и администрации, говорится, что с 4 марта 2026 года к гражданам Украины будут применяться те же правила, что и к другим иностранцам, проживающим в Польше. В ведомстве отметили, что продолжение действия закона со специальными положениями может создать риск неравного обращения с иностранцами. В то же время правовая защита, связанная с законностью их пребывания в Польше, будет обеспечена до 4 марта 2027 года.