Трамп анонсировал свое обращение к нации на необъявленную тему

Президент США Дональд Трамп в среду в 21:00 по вашингтонскому времени (5:00 мск четверга) выступит с обращением к нации. Об этом глава Белого дома сообщил в социальной сети Truth Social.

Источник: Газета.Ру

«Дорогие американцы, завтра вечером я выступлю с обращением к нации в прямом эфире из Белого дома в 9 часов вечера по восточному времени. Я с нетерпением жду “встречи” с вами. Это был отличный год для нашей страны, и лучшее еще впереди», — написал американский лидер.

Утром 16 декабря премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам телефонного разговора европейских лидеров с Трампом заявил, что США предоставят военные гарантии безопасности Украине.

Газета Politico сообщила, что у Украины есть лишь считанные дни, чтобы принять предложение США по гарантиям безопасности. По данным издания, Белый дом стремится подтолкнуть Украину и Россию к мирному соглашению до католического Рождества, 25 декабря.

