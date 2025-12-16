В ООН сообщили о семи убийствах пленных бойцов ВС России на Украине за месяц

«Моя команда зафиксировала четыре случая казни российских военнопленных украинскими вооружёнными силами, и мы изучаем достоверные заявления ещё о трёх подобных инцидентах», — отметил он.
Комиссар также привёл данные, основанные на опросах 127 российских военнопленных и десяти задержанных граждан других государств. По словам Тюрка, примерно половина из опрошенных сообщила о случаях пыток и жестокого обращения на транзитных пунктах перед размещением в местах содержания. В связи с этим он призвал украинскую сторону обеспечить защиту военнопленных от подобных действий и соблюдать международные обязательства.
Ранее сообщалось, что российские военнопленные на Украине подвергаются жестоким пыткам и псевдомедицинским экспериментам. Со слов освобождённых солдат, применяются такие пытки, как использование электрического тока, постоянные избиения, опыты с лекарствами и даже травля собаками, которая в одном из случаев привела к гибели человека. Украина, по утверждениям пленных, заполнена тайными местами содержания, которые обычно располагаются в подвалах.
