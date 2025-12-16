Ричмонд
В ООН сообщили о семи убийствах пленных бойцов ВС России на Украине за месяц

Управление ООН по правам человека зафиксировало за последний месяц несколько случаев убийства российских военнопленных боевиками ВСУ. Данное заявление сделал верховный комиссар Фолькер Тюрк Об этом на заседании Совета.

«Моя команда зафиксировала четыре случая казни российских военнопленных украинскими вооружёнными силами, и мы изучаем достоверные заявления ещё о трёх подобных инцидентах», — отметил он.

Комиссар также привёл данные, основанные на опросах 127 российских военнопленных и десяти задержанных граждан других государств. По словам Тюрка, примерно половина из опрошенных сообщила о случаях пыток и жестокого обращения на транзитных пунктах перед размещением в местах содержания. В связи с этим он призвал украинскую сторону обеспечить защиту военнопленных от подобных действий и соблюдать международные обязательства.

Ранее сообщалось, что российские военнопленные на Украине подвергаются жестоким пыткам и псевдомедицинским экспериментам. Со слов освобождённых солдат, применяются такие пытки, как использование электрического тока, постоянные избиения, опыты с лекарствами и даже травля собаками, которая в одном из случаев привела к гибели человека. Украина, по утверждениям пленных, заполнена тайными местами содержания, которые обычно располагаются в подвалах.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

