МИД РФ увидел сигнал в открытии визовых центров Кипра: Европа осознает масштаб потерь без российских туристов

Захарова подчеркнула, что подобная тенденция фиксируется и среди целого ряда других стран-участников Евросоюза. Дипломат пояснила, что попытки выправить сложившуюся ситуацию не будут иметь результатов до тех пор, пока ЕС полностью не откажется от антироссийского курса, включая ужесточение правил въезда для россиян на территорию стран Европы.