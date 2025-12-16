МИД РФ увидел сигнал в открытии визовых центров Кипра: Европа осознает масштаб потерь без российских туристов

Европа осознает масштаб экономических потерь на фоне прекращения туристического потока из России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение Кипра об открытии визовых центров в России.
«Решение Кипра иметь визовые центры, несмотря на конфронтационный курс “коллективного Запада”, лишний раз свидетельствует об осознании в Европе масштаба экономических потерь от прекращения туристического потока из нашей страны», — заявила дипломат.
Захарова подчеркнула, что подобная тенденция фиксируется и среди целого ряда других стран-участников Евросоюза. Дипломат пояснила, что попытки выправить сложившуюся ситуацию не будут иметь результатов до тех пор, пока ЕС полностью не откажется от антироссийского курса, включая ужесточение правил въезда для россиян на территорию стран Европы.
Ранее KP.RU сообщал, что с 15 декабря Кипр открыл визовые центры в России в сотрудничестве с BLS International в восьми городах страны.