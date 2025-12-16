На месте ЧП в школе в Одинцово нашли муляж взрывного устройства

Ранее сообщалось, что в одном из учебных заведений, расположенных в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа, несовершеннолетний совершил нападение с ножом, в результате чего три человека получили ранения, один из пострадавших погиб. Им оказался 10-летний ребенок. Известно, что нападавший учился в этом же учебном заведении. -0-