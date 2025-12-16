На месте ЧП в школе в Одинцово нашли муляж взрывного устройства

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На месте происшествия в школе подмосковного Одинцова, где несовершеннолетний ранил ножом охранника и ребенка, обнаружено муляжное взрывное устройство, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
Следователи продолжают работу на месте инцидента, проводится осмотр, изымаются смывы и предметы, с которыми подозреваемый пришел в школу.
По месту проживания подростка проведены обыски. «Задержанный 15-летний подросток в ходе допроса дал следователю признательные показания, последовательно рассказав о подготовке и обстоятельствах совершенного им преступления в стенах школы. Продолжаются допросы свидетелей, устанавливаются все детали произошедшего», — сообщили в пресс-службе.
К расследованию уголовного дела по факту ЧП привлечены опытные криминалисты и эксперты центрального аппарата Следственного комитета России. Глава СК поручил представить оперативный доклад о ходе расследования, дать правовую оценку обеспечению безопасности учебного заведения, установить причины и условия, которые способствовали совершению особо тяжкого преступления несовершеннолетним. Контроль за исполнением поручения осуществляется центральным аппаратом СК России.
Ранее сообщалось, что в одном из учебных заведений, расположенных в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа, несовершеннолетний совершил нападение с ножом, в результате чего три человека получили ранения, один из пострадавших погиб. Им оказался 10-летний ребенок. Известно, что нападавший учился в этом же учебном заведении. -0-