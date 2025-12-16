Макрон анонсировал повышение штрафа за употребление наркотиков до €500

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что штраф за употребление наркотиков в стране будет увеличен с €200 до €500 в рамках новой кампании по борьбе с наркопреступностью. Об этом он заявил во время беседы с читателями региональной газеты La Provence.
Он отметил, что употребление наркотиков не является чем-то веселым. Если власти не будут открыто говорить об этом людям, то усилия окажутся бесполезными.
«Я сыт по горло тем, что одних молодых людей оплакивают, а другие считают, что покупать наркотики — это весело», — отметил Макрон.
Кроме того, президент подчеркнул необходимость повышения уровня собираемости штрафов, который, по его мнению, находится на «неудовлетворительном уровне».
Для этого в помощь судебным и финансовым органам будут назначены «республиканские комиссары», которые должны улучшить эти показатели.
Макрон также упомянул о планах поездок в другие страны, где, по его словам, проживают лидеры преступных группировок, чтобы обсудить с руководством этих стран вопросы конфискации имущества наркоторговцев.
Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен выступил с идеей полной отмены наличных расчетов в стране для борьбы с незаконным оборотом наркотиков.