Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон анонсировал повышение штрафа за употребление наркотиков до €500

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о повышении штрафа за употребление наркотиков с €200 до €500 в рамках новой антинаркокампании.

Источник: Аргументы и факты

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что штраф за употребление наркотиков в стране будет увеличен с €200 до €500 в рамках новой кампании по борьбе с наркопреступностью. Об этом он заявил во время беседы с читателями региональной газеты La Provence.

Он отметил, что употребление наркотиков не является чем-то веселым. Если власти не будут открыто говорить об этом людям, то усилия окажутся бесполезными.

«Я сыт по горло тем, что одних молодых людей оплакивают, а другие считают, что покупать наркотики — это весело», — отметил Макрон.

Кроме того, президент подчеркнул необходимость повышения уровня собираемости штрафов, который, по его мнению, находится на «неудовлетворительном уровне».

Для этого в помощь судебным и финансовым органам будут назначены «республиканские комиссары», которые должны улучшить эти показатели.

Макрон также упомянул о планах поездок в другие страны, где, по его словам, проживают лидеры преступных группировок, чтобы обсудить с руководством этих стран вопросы конфискации имущества наркоторговцев.

Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен выступил с идеей полной отмены наличных расчетов в стране для борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше