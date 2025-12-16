Макрон анонсировал повышение штрафа за употребление наркотиков до €500

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что штраф за употребление наркотиков в стране будет увеличен с €200 до €500 в рамках новой кампании по борьбе с наркопреступностью. Об этом он заявил во время беседы с читателями региональной газеты La Provence.