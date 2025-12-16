16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны восточного фланга ЕС договорились развивать комплексную структуру обороны, сообщает Euronews.
Премьер-министры Швеции, Эстонии, Латвии, Польши, Болгарии, Румынии и Литвы собрались в столице Финляндии Хельсинки на однодневный саммит, который прошел впервые, чтобы обсудить, как укрепить оборону и безопасность, особенно на восточной границе ЕС.
«Мы договорились работать над общей концепцией флагманского проекта в области обороны на уровне ЕС, сосредоточенного на восточной границе», — сообщил глава финского правительства, который опубликовал совместное итоговое заявление. В нем говорится, что «флагманская инициатива “Наблюдение за восточным флангом” должна основываться на существующих инициативах, а также включать и расширять соответствующие возможности по всему восточному флангу для поддержки обороноспособности».-0-