Страны восточного фланга ЕС договорились развивать комплексную структуру обороны

«Мы договорились работать над общей концепцией флагманского проекта в области обороны на уровне ЕС, сосредоточенного на восточной границе», — сообщил глава финского правительства, который опубликовал совместное итоговое заявление. В нем говорится, что «флагманская инициатива “Наблюдение за восточным флангом” должна основываться на существующих инициативах, а также включать и расширять соответствующие возможности по всему восточному флангу для поддержки обороноспособности».-0-