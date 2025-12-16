Парламент Франции приостановил пенсионную реформу

За принятие документа высказались 247 депутатов, против — 232. Об этом заявила спикер нижней палаты парламента Яэль-Брон Пиве, трансляцию заседания вёл парламентский телеканал LCP. Принятый бюджет стал компромиссным решением на фоне затяжных политических и социальных споров вокруг реформы пенсионной системы.