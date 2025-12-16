Парламент Франции приостановил пенсионную реформу

Парламент Франции принял проект бюджета социального страхования на 2026 год, который предусматривает приостановку ранее начатой пенсионной реформы. Решение было утверждено во вторник в ходе голосования в Национальной ассамблее.
За принятие документа высказались 247 депутатов, против — 232. Об этом заявила спикер нижней палаты парламента Яэль-Брон Пиве, трансляцию заседания вёл парламентский телеканал LCP. Принятый бюджет стал компромиссным решением на фоне затяжных политических и социальных споров вокруг реформы пенсионной системы.
Пенсионная реформа, предполагающая повышение пенсионного возраста и изменение порядка выплат, вызывала массовые протесты и критику со стороны оппозиции и профсоюзов. Включение положения о её приостановке позволило обеспечить прохождение бюджета через парламент.
Ранее сообщалось, что, согласно опросу компании Odoxa-BackBone Consulting, 89% французов считают политику президента Эммануэля Макрона провальной. Наибольшее недовольство граждан вызывают снижение покупательской способности, рост государственного долга, сложности с принятием бюджета на 2026 год, а также пенсионная реформа и миграционная политика. Опрос проводился онлайн 5−6 ноября среди 1002 респондентов.