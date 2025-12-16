Песков раскрыл принцип работы Путина с обращениями на «Прямой линии»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, каким образом президент РФ Владимир Путин обрабатывает вопросы, приходящие в рамках «Прямой линии».
«Когда у него есть возможность, он просто просматривает, потому что это дает уникальное понимание настроения граждан», — рассказал пресс-секретарь президента РФ в эфире телеканала «Россия 24».
Как рассказал Дмитрий Песков, Владимир Путин получает обращения, разобранные по категориям. На их основе он ведет прямые рабочие контакты с руководителями министерств и вице-премьерами, давая поручения и запрашивая служебные записки.
При этом пресс-секретарь президента РФ также отметил, что журналисты из недружественных стран смогут задать свой вопрос Владимиру Путину в рамках «Итогов года с Владимиром Путиным» 19 декабря.