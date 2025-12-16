Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков раскрыл принцип работы Путина с обращениями на «Прямой линии»

Песков: обращения с «Прямой линии» дают Путину понимание настроений граждан.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, каким образом президент РФ Владимир Путин обрабатывает вопросы, приходящие в рамках «Прямой линии».

«Когда у него есть возможность, он просто просматривает, потому что это дает уникальное понимание настроения граждан», — рассказал пресс-секретарь президента РФ в эфире телеканала «Россия 24».

Как рассказал Дмитрий Песков, Владимир Путин получает обращения, разобранные по категориям. На их основе он ведет прямые рабочие контакты с руководителями министерств и вице-премьерами, давая поручения и запрашивая служебные записки.

При этом пресс-секретарь президента РФ также отметил, что журналисты из недружественных стран смогут задать свой вопрос Владимиру Путину в рамках «Итогов года с Владимиром Путиным» 19 декабря.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше