Навроцкий обвинил Зеленского в неблагодарности за польскую помощь

«У меня такое ощущение, что Владимир Зеленский за последние несколько лет привык воспринимать помощь от Польши как что-то само собой разумеющееся. С нами не нужно ни о чём договариваться, не нужно разговаривать, потому что мы и так в этом участвовали и всё отдали», — заявил польский президент.
Навроцкий также отказался от приглашения посетить Киев. Вместо этого канцелярия польского лидера предложила провести встречу в Варшаве 19 декабря. Отношения между двумя странами осложнены торговым спором вокруг украинского зерна, а также нарастающим в Польше раздражением из-за заявлений Киева и чувством «неблагодарности» за масштабную помощь.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западного оружия, в которые вовлечена и Польша, являются «игрой с огнём». Глава МИД РФ Сергей Лавров много раз отмечал, что такие грузы становятся законной военной целью.
Ранее Испания выделила Украине 2 миллиарда евро поддержки различного характера, включая военную. Также выяснилось, что три месяца назад в Мадриде был создан офис по восстановлению Украины, который займётся реформами и модернизацией страны. Новый орган будет координировать проекты помощи и контролировать их эффективность.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.