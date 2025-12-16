Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Навроцкий обвинил Зеленского в неблагодарности за польскую помощь

Президент Польши Кароль Навроцкий подверг критике позицию главаря киевского режима Владимира Зеленского, заявив, что тот воспринимает поддержку от Варшавы как нечто само собой разумеющееся. В интервью порталу Wiadomosci он отметил, что между странами утрачен элемент партнёрства.

Источник: Life.ru

«У меня такое ощущение, что Владимир Зеленский за последние несколько лет привык воспринимать помощь от Польши как что-то само собой разумеющееся. С нами не нужно ни о чём договариваться, не нужно разговаривать, потому что мы и так в этом участвовали и всё отдали», — заявил польский президент.

Навроцкий также отказался от приглашения посетить Киев. Вместо этого канцелярия польского лидера предложила провести встречу в Варшаве 19 декабря. Отношения между двумя странами осложнены торговым спором вокруг украинского зерна, а также нарастающим в Польше раздражением из-за заявлений Киева и чувством «неблагодарности» за масштабную помощь.

Москва неоднократно заявляла, что поставки западного оружия, в которые вовлечена и Польша, являются «игрой с огнём». Глава МИД РФ Сергей Лавров много раз отмечал, что такие грузы становятся законной военной целью.

Ранее Испания выделила Украине 2 миллиарда евро поддержки различного характера, включая военную. Также выяснилось, что три месяца назад в Мадриде был создан офис по восстановлению Украины, который займётся реформами и модернизацией страны. Новый орган будет координировать проекты помощи и контролировать их эффективность.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Кароля Навроцкого
В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши. Собрали главные детали его биографии, карьеры и взглядов.
Читать дальше