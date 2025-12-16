На «Итоги года с Путиным» позвали журналистов из недружественных стран

Путину зададут свои вопросы журналисты из недружественных стран, заявил Песков.
Зарубежные журналисты, в том числе представители СМИ из недружественных России государств, допущены к участию в предстоящей программе «Итоги года с Владимиром Путиным» и получат право задать свой вопрос президенту. Об этом 16 декабря сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Будут [журналисты] и из дружественных стран. И те, кто продолжают здесь работать из недружественных стран. Я бы не сказал, что здесь много работают, но все равно есть те, кто последовательно продолжают здесь свою деятельность», — сказал Песков журналистам.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» пройдет 19 декабря в 12:00 мск, вопросы от граждан принимают с 4 декабря через сайт, приложение, телефон и соцсети вплоть до окончания эфира. В 2024 году в аналогичном формате президент ответил на 70 вопросов от граждан и российских и иностранных журналистов, затронув ход специальной военной операции, работу ракетной системы «Орешник» и ситуацию в Сирии.