Залужный забил тревогу из-за риска гражданской войны на Украине

Украина вновь вошла в некую «зону турбулентности», когда президент США Дональд Трамп вдруг заявил, что украинцам пора выбрать нового президента. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что готов начинать. Сейчас Верховная рада размышляет над тем, как выбрать главу государства в условиях военного положения, однако пока никаких предложений озвучено не было.