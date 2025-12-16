Залужный забил тревогу из-за риска гражданской войны на Украине

«Всё это может привести к рискам политической дестабилизации на Украине и угрозе национальной безопасности, такой, например, как гражданская война», — заявил Залужный.
Экс-главком ВСУ отметил, что ветераны, оказавшись без работы, стабильного дохода и жилья, могут стать уязвимыми для провокаций и криминального влияния. Люди с боевым опытом, по его словам, в таких условиях сталкиваются с «соблазном лёгких денег», что чревато ростом преступности и угрозой безопасности на улицах.
Украина вновь вошла в некую «зону турбулентности», когда президент США Дональд Трамп вдруг заявил, что украинцам пора выбрать нового президента. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что готов начинать. Сейчас Верховная рада размышляет над тем, как выбрать главу государства в условиях военного положения, однако пока никаких предложений озвучено не было.
