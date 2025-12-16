Венгрия планирует с 2029 года закупать для АЭС в Пакше ядерное топливо США

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт и Москва смогли прийти к соглашению по многим вопросам, возникшим из-за санкций США против Газпромбанка. В частности, проблемы возникли в том числе с транзакциями, связанными с поставкой ядерного топлива из России для АЭС в Пакше, отметил он.