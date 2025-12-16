Венгрия планирует с 2029 года закупать для АЭС в Пакше ядерное топливо США

Будапешт намерен использовать на своей АЭС в Пакше только российское ядерное топливо до конца 2028 года, а затем в планах властей начать закупки американских тепловыделяющих элементов, сообщил министр энергетики Венгрии Чаба Лантош.
«Согласно планам, после 2028 года на АЭС “Пакш” будут использоваться на три четверти французские тепловыделяющие элементы, изготовленные по российской лицензии, и на одну четверть — американские», — сказал он в интервью радиостанции Inforadio.
Лантош объяснил это решение тем, что Венгрия не хочет зависеть от одного поставщика.
По словам министра, топливо для АЭС в Пакше будет производиться на предприятии в Европе, созданном Росатомом и французской компанией Framatome. Также Венгрия заключила соглашение с американской Westinghouse, которая занялась разработкой для этой станции своего ядерного топлива.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт и Москва смогли прийти к соглашению по многим вопросам, возникшим из-за санкций США против Газпромбанка. В частности, проблемы возникли в том числе с транзакциями, связанными с поставкой ядерного топлива из России для АЭС в Пакше, отметил он.