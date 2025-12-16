Ричмонд
Песков пошутил о планах «коалиции желающих» разместить войска на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков шуткой ответил на вопрос о планах «коалиции желающих» во время визита в колл-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Ответ был опубликован в Telegram-канале «Вести».

Источник: Life.ru

Журналисты обратились к Пескову с просьбой оценить новое заявление «коалиции желающих» о готовности разместить войска на территории Украины.

«Коалиция желающих» на прямую линию не обращалась", — сказал представитель Кремля.

Напомним, что ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял о завершении разработки планов по размещению войск на украинской территории, в случае если будет достигнуто прекращение огня. Стармер отметил, что в рамках коалиции состоялся политический процесс с лидерами стран, а также аналогичная работа была проведена с военными ведомствами. Им было поручено разработать оборонные планы в воздухе, на море и на суше, а также запланировать наращивание собственных оборонных возможностей Украины.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

