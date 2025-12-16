Акции протеста против правительства прошли в крупнейших городах Словакии

Ранее сообщалось, что, по данным министерства экономики Словакии, за первые десять месяцев текущего года около трети всего импортируемого страной газа пришлось на поставки из России. При этом власти заявляли о курсе на диверсификацию источников энергоресурсов и отмечали, что большая часть газа поступает из альтернативных направлений. В Братиславе также сообщали о планах совместно с Венгрией оспорить в суде инициативу Еврокомиссии по запрету импорта российского газа в страны Евросоюза.