Акции протеста против правительства прошли в крупнейших городах Словакии

Антиправительственные акции протеста прошли во вторник в крупнейших городах Словакии. Об этом сообщил телеканал Markiza.
По его данным, митинги состоялись в Братиславе, Кошице, Банска-Бистрице и ряде других городов. Самая массовая акция прошла в столице страны — Братиславе, где, по оценкам телеканала, на улицы вышли около пяти тысяч человек.
Организаторами протестов выступили оппозиционные либеральные партии и движения. Участники митингов выдвигали требования об отставке правительства во главе с премьер-министром социал-демократом Робертом Фицо. Лидер оппозиции, председатель движения «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка, выступая перед участниками акции в Братиславе, обвинил кабинет министров и партии правящей коалиции в пренебрежении демократическими принципами и стремлении к монополизации власти в республике.
Ранее сообщалось, что, по данным министерства экономики Словакии, за первые десять месяцев текущего года около трети всего импортируемого страной газа пришлось на поставки из России. При этом власти заявляли о курсе на диверсификацию источников энергоресурсов и отмечали, что большая часть газа поступает из альтернативных направлений. В Братиславе также сообщали о планах совместно с Венгрией оспорить в суде инициативу Еврокомиссии по запрету импорта российского газа в страны Евросоюза.