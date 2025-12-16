Сийярто отметил, что на переговорах президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана стороны подтвердили, что подобные действия Брюсселя не останутся без ответа со стороны РФ. По его словам, захват суверенных резервов является одним из самых серьёзных рисков эскалации и может усугубить конфликт на Украине.
«Если эти резервы будут конфискованы Евросоюзом, то исчезнет глобальное доверие к бельгийскому, а через него и ко всему финансовому рынку ЕС», — резюмировал Сийярто в эфире.
Венгерский дипломат также добавил, что, несмотря на видимое сближение в дипломатическом урегулировании, попытки европейцев присвоить российские средства фактически затягивают и усугубляют конфликт.
Напомним, в ЕС активно обсуждается идея изъятия российских активов для помощи Украине. Представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас считает, что по этой причине Бельгия сталкивается с сильным давлением. Эксперты сообщили, что конфискация замороженных российских активов может привести к серьёзным экономическим и юридическим последствиям для стран Евросоюза.
