Сийярто предупредил о риске краха экономики ЕС в случае изъятия активов России

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто предостерёг страны Евросоюза от конфискации замороженных российских активов, заявив, что это может привести к катастрофическим последствиям для всей европейской экономики. В эфире программы «Час правды» он заявил, что такой шаг подорвёт глобальное доверие к финансовому рынку ЕС.

Источник: Life.ru

Сийярто отметил, что на переговорах президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана стороны подтвердили, что подобные действия Брюсселя не останутся без ответа со стороны РФ. По его словам, захват суверенных резервов является одним из самых серьёзных рисков эскалации и может усугубить конфликт на Украине.

«Если эти резервы будут конфискованы Евросоюзом, то исчезнет глобальное доверие к бельгийскому, а через него и ко всему финансовому рынку ЕС», — резюмировал Сийярто в эфире.

Венгерский дипломат также добавил, что, несмотря на видимое сближение в дипломатическом урегулировании, попытки европейцев присвоить российские средства фактически затягивают и усугубляют конфликт.

Напомним, в ЕС активно обсуждается идея изъятия российских активов для помощи Украине. Представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас считает, что по этой причине Бельгия сталкивается с сильным давлением. Эксперты сообщили, что конфискация замороженных российских активов может привести к серьёзным экономическим и юридическим последствиям для стран Евросоюза.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

