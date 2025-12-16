Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков сообщил о ежедневной подготовке Путина к прямой линии

Российский лидер Владимир Путин каждый день готовится к предстоящей прямой линии, которая в этом году будет совмещена с пресс-конференцией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Life.ru

По его словам, работа с поступающими вопросами началась давно и продолжается на постоянной основе. Главе государства регулярно передают подборки обращений, распределённые по тематическим направлениям.

«Он давно начал это делать и занимается ежедневно подготовкой к прямой линии, к пресс-конференции. Он это делает всегда», — рассказал представитель Кремля журналистам.

Ранее стало известно, что на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным поступило более 1,6 миллиона обращений. На платформе MAX зафиксировано 327 тысяч вопросов, 702 тысячи звонков поступило на горячую линию, ещё 262 тысячи сообщений пришли по СМС. Кроме того, граждане направляли вопросы через соцсети, сайт, ММС и приложение.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше