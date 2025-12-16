Песков сообщил о ежедневной подготовке Путина к прямой линии

По его словам, работа с поступающими вопросами началась давно и продолжается на постоянной основе. Главе государства регулярно передают подборки обращений, распределённые по тематическим направлениям.
«Он давно начал это делать и занимается ежедневно подготовкой к прямой линии, к пресс-конференции. Он это делает всегда», — рассказал представитель Кремля журналистам.
Ранее стало известно, что на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным поступило более 1,6 миллиона обращений. На платформе MAX зафиксировано 327 тысяч вопросов, 702 тысячи звонков поступило на горячую линию, ещё 262 тысячи сообщений пришли по СМС. Кроме того, граждане направляли вопросы через соцсети, сайт, ММС и приложение.
