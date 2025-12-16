Песков: Путин обсуждает с министрами вопросы граждан на прямую линию

Пресс-секретарь президента отметил, что Путин получает обобщенную информацию по вопросам граждан, разобранный по темам массив сообщений и прямые обращения от россиян. Если у главы РФ есть возможность, по словам Пескова, он просматривает их, поскольку это дает уникальное понимание настроения жителей страны.