Песков: Путин обсуждает с министрами вопросы граждан на прямую линию

Песков рассказал, что вопросы Владимиру Путину для прямой линии дают уникальное понимание настроения жителей России.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин обсуждает полученные от граждан вопросы для прямой линии с министрами и вице-премьерами РФ. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«По этим темам президент напрямую общается с министрами, с вице-премьерами, с помощниками по администрации. Запрашивает справки, обновляет свой массив информации», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что Путин получает обобщенную информацию по вопросам граждан, разобранный по темам массив сообщений и прямые обращения от россиян. Если у главы РФ есть возможность, по словам Пескова, он просматривает их, поскольку это дает уникальное понимание настроения жителей страны.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Дмитрия Пескова, что Владимир Путин активно готовится к прямой линии, которая состоится 19 декабря. В ходе мероприятия глава государства подведет итоги 2025 года и ответит на вопросы граждан в рамках горячей линии.

